"It Capítulo 2" domina la taquilla estadounidense con 91 millones de dólares

Los Ángeles (EE.UU.). "It Chapter Two" voló por todo lo alto en la taquilla estadounidense en su fin de semana de estreno al recaudar 91 millones de dólares, lo que supone el segundo arranque más exitoso para una película de terror en la historia del país, tan solo por detrás de su predecesora "It".

Fuente: EFE