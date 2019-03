La buena racha británica genera frutos en nuestro país y así quedó en evidencia con la gran convocatoria para los dos shows centrales a cargo de los oriundos de Sheffield, Arctic Monkeys y los representantes de la nueva era del rock del Reino Unido, The 1975.

Como ya es habitual, el ritual del Asunciónico comenzó con una lista cargada de bandas nacionales como La Siega Roots, que no está de más su aporte del estilo reggae en cada aparición, que se va acumulando en conciertos de gran envergadura.

El rap de la mano de Missmaella se hizo presente también al correr de la tarde siendo la primera artista femenina en aparecer en escena, al ritmo del freestyle y acompañada de dos bailarinas.

Anticipando el estilo indie, The Crayolas aportó sobre el escenario presumiendo de canciones propias y amenizando el comienzo de la tarde noche, mientras que Nine Bits hacia lo suyo en otro escenario.

Con nuevo material recién lanzado, ANTENNA marcó su retorno a la escena local dándose el lujo de preceder a los pesos pesados del rock británico.

Los shows simultáneos comenzaban a tener lugar al anochecer teniendo por un lado a los canadienses Loud Luxury y a The Tempranos del otro que posteriormente le siguió Partes Iguales, otra de las bandas que regresó al ruido local recientemente.

Zhu seguiría con la formula electrónica adueñándose de la atención del público que comenzaba a aparecer en masa. Dreams, Good Life y el aclamado My Life, en colaboración con Tame Impala, fueron algunos de los hits que tuvieron lugar durante más de una hora.

La Nuestra, consolidada como referente de la industria local y habitué de festivales importantes, aportó con su participación en compañía del coro de su público; mientras que Jorge Drexler se preparaba con sus músicos para deleitar a un público mayor, tras estrenar una anoche antes el primer SideShow del festival con un concierto mucho más intimo en el bar Sacramento.

“La trama y el desenlace”, “Me haces bien” y el ya conocido “Todo se transforma” atrajeron a los asistentes tanto del lado del VIP como en las generales, pues el paso del uruguayo siempre se vuelven rituales en nuestro país y cuyo cariño recíproco se fortalece en cada visita.

Otro lazo fraternal que quedó evidencia con un país hermano fue Paraguay con Armandinho, ya que el artista brasileño no pudo contener su emoción al escuchar su nombre al ritmo del “olé, olé, olé” coreado por sus seguidores y ajenos, que cayeron rendidos ante los hits como “Casisha” o “Sol Loiro”.

El plato fuerte también estaba al otro lado de Espacio Idesa con The 1975, la banda oriunda de Mánchester deslumbró a un público energético que coreaba al ritmo de los clásicos que se desprendían de los álbumes más aclamados como su disco debut homónimo The 1975 o I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It.

TOOTIMETOOTIMETOOTIME, She’s American, Love Me o el equipamiento, con gorro y auriculares incluidos, de Matthew Healy en Sincerity Is Scary cumplieron con lo prometido.

Y cuando parecía que Asunciónico no podía ofrecer nada más, aparecen Alex Turner y compañía para demostrar que con álbum polémico y años encima, el rock sigue intacto.

Sin recurrir a aquellas canciones que algunas vez supieron cantar en bares durante su auge en la escena under británica, la banda hizo un repaso general de toda su discografía yendo a lo concreto.

Sabiendo balancear las guitarras eléctricas; en canciones como Teddy Picker o I Bet You Look Good on the Dancefloor, y el piano junto a la voz incomparable del líder de los ‘árticos’.

Una decisión justa y aprobada teniendo en cuenta que es la primera vez que pisan suelo paraguayo.

“Muchas Gracias” decía un Alex Turner cautivado por la participación de su público, incluso con canciones que se desprenden del álbum Tranquility Base Hotel + Casino, recién lanzado y luego de seis años de pausa.

Matt Helders, el baterista emblema del grupo, supo amoldarse al compás pacífico de One Point Perspective como también destacar la batería en Pretty Visitors, un detalle que resalta por la vigencia de sus integrantes al correr de los años y con proyectos personales en paralelo de por medio.

Comenzado y terminando con dos hits de AM, la agrupación también hizo un repaso por Favourite Worst Nightmare, Humbug, Suck It and See y sin dejar de mencionar el disco icónico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Ya al final, medio público se dispersó hacia al otro escenario para poder presenciar lo que se venía comentando desde hace tiempo, Damas Gratis continuando el festival luego del show de Arctic Monkeys.

Pablo Lescano continuó lo que comenzó en la tarde del jueves en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en el Centro Histórico de Asunción, y animó a todos los amantes del rock a participar de la bailanta cumbiera.

“El Humo de Mi Fasito”, “Mira Cómo Está la Vagancia” y “Los Dueños del Pabellón”, clásicos de la cumbia villera sonaron por primera vez en el festival de música nacional que nuevamente apostó por la diversidad. Con “Me Vas a Extrañar” y “No Te Creas Tan Importante”, Pablo supo ganarse el cántico de los presentes.

Valentino Khan dio cierre en simultáneo con Lick It o Pump que atrapó a su selectivo púbico durante la recta final del evento.

El día 2 del Asunciónico continúa el 2 de abril con un line-up mucho más variado e integrado por artistas imperdibles como Lenny Kravitz, Twenty One Pilots, Snow Patrol, Interpol, Paulo Londra, Kungs y Steve Aoki.