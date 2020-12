Los Ángeles (EEUU). Ariana Grande estrenará en Netflix el 21 de diciembre "excuse me, I love you", un documental sobre uno de sus conciertos de la gira "the sweetener world tour".

"El 21 de diciembre, un año después de cerrar (la gira), 'the sweetener world tour' llega a tu casa", dijo hoy la estrella del pop en Instagram, donde tiene 208 millones de seguidores (es la segunda cuenta más popular de esta red solo por detrás de Cristiano Ronaldo).

"Lanzar esto es una carta de amor para todos vosotros, de celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años", añadió la cantante.

"Sé que este proyecto solo captura un concierto (...) pero quería daros las gracias a todos por mostrarme en lo que llevo de vida más de lo podría haber soñado. Hacer música y todo esto ha sido todo lo que he conocido o en lo que me he enfocado por completo de manera consistente durante mucho tiempo. Y aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo simplemente lo eternamente agradecida que estoy", cerró.

El tráiler de "excuse me, I love you" se dará a conocer el jueves.

Grande, una de las figuras del pop más exitosas en estos momentos, lleva dos años muy prolíficos con la publicación de los discos "thank u, next" (2019) y el muy reciente "Positions" (2020) así como con la edición del álbum en directo "k bye for now" (2019).

Para Netflix, "excuse me, I love you" de Ariana Grande sigue la tendencia de otras alianzas del gigante digital con músicos del máximo nivel como "Homecoming" (2019) de Beyoncé, "Springsteen on Broadway" (2018) de Bruce Springsteen o "Miss Americana" (2020) de Taylor Swift.

