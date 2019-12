Generación brindará un concierto en el Centro Cultural Kirchner de Argentina. Además se presentará ese misma fecha, en la Plaza Moreno de La Plata. Ambas presentaciones están impulsadas por la Embajada de Paraguay en la Argentina.

Este grupo, alentado por sus sueños no es la primera vez que viajan al exterior a presentar su música. En el 2003 viajan por primera vez a Estados Unidos, invitados por la Universidad del Estado de New México y luego en el 2005, actuando en New York, Washington y Miami. También realizaron presentaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

El Grupo Generación fue fundado en 1982 en la ciudad paraguaya de Villarrica del Espíritu Santo por los hermanos Pedro, Enrique y Alejo Benítez junto a su primo Adolfo Arregui. Interpretan canciones populares, polcas, guaranias, boleros, tangos, baladas, rasguido doble, carnavalitos, cuecas, candombe y cha cha cha.

La agrupación musical cuenta con diez discos editados, en 2017 fueron condecorados por el Congreso Nacional Paraguayo por su importante aporte a la evolución de la música local.

Actualmente está integrado por Alejo Benítez (voz, guitarra y arreglos), Adolfo Arregui (voz y guitarra), Carlos Rodríguez (voz y teclados), Hebert Cáceres (voz y bandoneón), Jorge Resquín (percusión) y Silvio Turró (bajo y guitarra).