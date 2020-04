Julianne Moore protagonizará la ópera prima de Jesse Eisenberg como director

Los Ángeles (EE.UU.). Julianne Moore, ganadora del Óscar por "Still Alice" (2014), y el joven Finn Wolfhard, muy conocido por "Stranger Things", protagonizarán "When You Finish Saving the World", la película con la que debutará como director el actor Jesse Eisenberg.

Fuente: EFE