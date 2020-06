"Hace 30 años, fui parte de una iniciativa para tratar de proteger la selva tropical", dijo minutos antes de iniciarse el concierto Sting en referencia a la organización Rainforest Foundation UK, que co-fundó en 1989 y para la que se recaudó fondos con este evento trasmitido en YouTube y Tik Tok.

"La Rainforest Foudation ha logrado muchas cosas en los últimos años, pero ahora sabemos que uno de los principales motores del cambio climático, el calentamiento global, la extinción de especies y las locuras del clima es la destrucción de las selvas tropicales del mundo", agregó el cantautor en un intervención.

"El mensaje ahora es el mismo, sólo que ahora es más urgente", subrayó antes de cantar dos de los éxitos más importantes de The Police, la banda que encabezaba: "Every Little Thing She Does Is Magic" y "Every Breath You Take".

La supermodelo brasileña Gisele Bundchen también quiso participar en el evento con un videomensaje en el que dijo que "la mejor cura para esta pandemia y la única vacuna duradera contra pandemias futuras es cuidar mejor a la naturaleza madre".

"Creo que la regeneración de la selva tropical destruida es clave", aseveró Bundchen.

El concierto, que se extendió más de tres horas, fue presentado por la actriz española-británica Oona Chaplin, nieta del legendario Charles Chaplin, y la actriz brasileña Maria Paula Fidalgo, y contó con la participación de destacados cantantes de Brasil, el país que cuenta con la selva tropical más grande del mundo, la Amazonia.

Entre ellos, icónicos artistas como Gilberto Gil, Carlinhos Brown y Caetano Veloso, que antes de cantar "Um Índio", llamó en un breve discurso a la unión en la lucha por la Amazonía, una selva que dijo está "pidiendo ayuda a gritos".

También participaron exitosas figuras del panorama musical brasileño actual como el dúo Anavitoria, que cantó "Rubel", la cantautora Manu Gavassi, que interpretó "O Fim", Izza, con su "Dona de Mim" o Annita, que participó con "Poquito".

El colombiano Carlos Vives con su "Cumbiana", los mexicanos Maná con "¿Dónde jugarán los niños?" y "Huele a tristeza" y "Lluvia de esperanza", la banda indonesia Slank con "Hutan Karma" o la noruega Aurora con "The Seed" también participaron en el concierto virtual.

El uruguayo Jorge Drexler también se unió a la iniciativa cantando tres piezas, "Codo con codo", "La edad del cielo" y "Polvo de estrellas".

"Sé que Brasil está atravesando un momento histórico muy, muy complejo y caótico, muy preocupante. Quiero dedicar esta música a todas las afectados por la pandemia directa o indirectamente", dijo Drexler sobre la nación brasileña, actualmente una de las más afectadas por el coronavirus que ya registra 1.084.000 de infectados y 50.000 muertos. EFE