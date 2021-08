"Lollapalooza se fundó en base a la diversidad, inclusión, respeto y amor. Con eso en mente, DaBaby ya no se presentará en Grant Park", dijo en Twitter el festival basado en Chicago.

Los músicos Young Thug y G Herbo ocuparían su lugar, dijo Lollapalooza.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW

— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021