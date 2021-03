“Durante la noche, los girasoles realizan un movimiento que se llama heliotropismo, que es la búsqueda de la luz. Con ese movimiento crecen. Crecer duele y cuesta, tiene sus idas y vueltas”, expresa Rita sobre el origen del título de la obra con la debuta como directora.

La artista usa ese principio botánico para hacer una analogía con la premisa de su ópera prima. “Más allá de las mujeres, los seres humanos en sí estamos en búsqueda constante de esa luz”.

La trama de “De noche duermen las flores” es completamente descontracturada, ofreciendo vivencias de un grupo mujeres en distintas etapas y pasando por diversas emociones y situaciones que les dejaron un aprendizaje.

“Este proyecto nace de las ganas de resignificar a las mujeres y de comunicar la importancia de humanizarnos cada vez más. También de visibilizar la violencia de otras formas”.

Para ello implementó el trabajo experimental, el cual inició ya en el 2017. En él la directora vuelca sus vivencias y la propia experiencia de cada una de las intérpretes. En ese sentido destaca el trabajo en conjunto con sus compañeras.

“La obra me fue dirigiendo aunque ya tenía en mente varias cosas, los recursos que se utilizan me llamaron a que pruebe con ellos, y sumale que hice muchos viajes entonces eso me animó a querer encontrar otras formas”.

Rita que su fuente de inspiración fueron las mujeres de su vida, principalmente su madre y abuela y las plantas, pero especialmente la flor del girasol. “Las flores suelen dormir de noche, pero los girasoles están hasta en sus sueños buscando la luz, por eso son tan particulares”.

Una característica del espectáculo es el uso que hace del espacio escénico en el Galpón del Pasaje Molas (Cerro Corá y 25 de Mayo). Ortíz no desaprovecha un solo rincón, haciendo que el público también se mueva para seguir el hilo de principio a fin.

“El espacio tenía en mente desde el vamos y a partir de eso también creamos. Es una obra que podemos adaptar en diferentes espacios. Es experimental entonces eso nos permite ampliar y romper todo”.

Cada personaje tiene su destaque y ese momento es también aprovechado por las demás actrices para dejar un importante mensaje pero de una forma también no habitual. “Trabajamos mucho la simbología. La intervención de una con otra va más allá del pensar una contraescena ó respaldo en escena, para mí es un no estoy sola, le tengo a mi compañera trabajando conmigo todo el tiempo”.

Egresada del Instituto Municipal de Arte Dramático (IMA), Rita fue alumna del Broadway Dance Center de New York, estudió sobre técnica Meisner en algunos países de Europa, Buenos Aires y en Chile. Culminó su estudio de Gestión y Producción Teatral en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral de Buenos Aires.

Todo su recorrido es plasmado en cada detalle en esta obra, al igual que su amor por la naturaleza, la cual ha sido determinante en su vida.

“Mi abuela me inculcó mucho el amor a la naturaleza y a lo largo de mi vida y de todo lo que fui haciendo, no encontraba respuestas tan rápidas como si encontraba en la naturaleza, entonces para mí era muy importante agarrarme de algo muy real para que esto sea honesto, por lo que me llama, por lo que fui en mi infancia, el arraigo que tuve con las plantas, y las mujeres de mi vida”.

Mónica Airaldi, Pamela Paredes, Diana Frutos, Belén Fretes y Claudia Espínola protagonizan la obra producida por Pili Ortíz Producciones. Las entradas tienen un costo de 60.000 Gs y anticipadas 50.000 Gs, las cuales se pueden adquirir en Passline y hacer reservas al (0981)410132.

“‘De noche duermen las flores’ somos todos los rostros, todos los viajes, todas las personas y todo el tiempo que conllevó concretar esto”, finaliza Ortíz.