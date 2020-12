“Fui discriminada por ser paraguaya, en el aeropuerto de Madrid”, expresó Chamorro en Residentas, programa vespertino del canal GEN, del que forma parte.

La comunicadora relató el mal momento que le tocó atravesar cuando hizo un tour en Europa, en el 2016. Específicamente, el hecho ocurrió en un aeropuerto de Barajas. Micaela venía de Londres, Inglaterra junto a su esposo y el encargado de Migraciones no la dejó pasar.

Aseguró que tenía los papeles de Migraciones, pero el funcionario le hizo un montón de preguntas y le pidió todo tipo de documentos, incluso certificado de matrimonio.

“Ese hombre, no se explicaba como una mujer paraguaya iba de vacaciones a Europa, en su cabeza no encontraba la posibilidad de que una mujer pueda pagar su pasaje e irse a hacer vacaciones”, sostuvo.

La también radialista de Montecarlo FM, dijo que comprendió que la situación giraba entorno solo aquel funcionario y no a una cuestión de protocolo. “Lo que yo entendí en ese momento era que el tema era él, no era el país el que no me quería recibir, esa persona que se notaba por la forma en que me trataba no le quiere a los paraguayos”.

El hombre en cuestión la amenazó con enviarla junto a agentes policiales. “Fue super duro porque me aislaron y esperando a la policía me sentí como si fuera una delincuente solamente por ser paraguaya, completamente discriminada, estaba nerviosa, no podía creer”.

Sin embargo, la policía madrileña estaba clara la situación y enseguida la dejaron pasar. “El único crimen para este hombre era que yo era de nacionalidad paraguaya”.

La presentadora comentó que por aquel entonces, una aerolínea habilitó vuelos directos de Asunción a Madrid.

Lamentó que personas como aquel hombre se encuentren en cargos importantes como Migraciones, maltratando a extranjeros e impidiendo el acceso al país.

“Me enteré de que a muchas personas que iban hasta allá los hacían volver por miedo de que se vayan a trabajar”.