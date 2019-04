Desde una prótesis en la pierna hasta vestir siempre de celeste, blanco y azul. Estos son los cinco datos que quizás no conocías sobre el cantautor Roberto Carlos.

1. Canta desde los nueve años

Comenzó a cantar a los nueve años de edad, en Radio Cachoeiro, de su ciudad natal. En 1957 formó un grupo musical llamado “Os Sputninks”. Un año después su talento fue descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial, quién lo llevó a grabar como solista en 1959 las canciones “Polydor”, “Fora do Tom” y “Joao e Maria”.

2. Fracasó como cantante de Bossa Nova

Intentó triunfar como cantante de Bossa Nova - estilo musical brasileño derivado de la samba y el jazz-, pero no tuvo éxito. Sin embargo, ese fracaso no fue el fin de su carrera, volvió a los escenarios como cantante de baladas románticas. A inicios de los años setenta, sus éxitos tomaron fuerza en las emisoras de radio, no solo en Brasil, también en todo el continente.

3. Tiene una prótesis en la pierna

Roberto Carlos utiliza una prótesis en la pierna derecha desde su infancia, a raíz de un accidente ferroviario por el que tuvieron que apuntarle la pierna por debajo de la rodilla.

4. No se presenta en conciertos durante agosto

El cantante considera de mala suerte: El mes de agosto, por esa razón no se presenta en conciertos, ni graba discos y nunca firma contratos en luna menguante. Siempre entra y sale por la misma puerta. Evita pronunciar palabras como infierno, azar y maldad, incluso si está dentro de sus canciones las sustituye por otras palabras.

5. Siempre viste con los colores celeste, blanco y azul

El “Rey” de la música latina padece de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que lo lleva a vestir siempre de los colores celeste, blanco y azul. El azul se volvió su color favorito.

Roberto Carlos próximamente en Paraguay

El cuatro veces ganador de los Grammy Latino regresa a Paraguay con su primer álbum de canciones inéditas en español “Amor sin Límites” el próximo 4 de mayo en el Arena SND (Secretaría Nacional de Deportes). Las El precio de las entradas van desde Platea Gs.250.000, Lateral A/B Gs.300.000, Preferencia A/B Gs.700.000, Preferencia VIP A/B Gs.700.000, VIP Bronce Gs.650.000, VIP Plata Gs.1.000.000, VIP Oro Gs.1.750.000 hasta VIP Platino Gs.2.750.000.