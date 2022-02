Nicki Minaj vuelve a la música tres años después con "Do We Have A Problem?"

Redacción cultura. Tres años después de su anunciada retirada de la industria musical, Nicki Minaj ha lanzado este viernes el sencillo "Do We Have a Problem?" que, según su discográfica y a la espera de su quinto álbum, "solo insinúa que hay mucho más por venir".



Fuente: EFE