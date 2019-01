Bezzos, dueño (entre otras empresas) del Washington Post y Amazon, anunció este miércoles su divorcio de quien fuera durante 25 años su esposa, Mackenzie Bezos.

En su cuenta de Twitter el millonario señalaba que la decisión de divorcio era consensuada y que se daba en buenos términos.

Pero al parecer eso no era del todo cierto, ya que tras la publicación de los mensajes y fotografías que envió a la periodista Lauren Sánchez (incluía imágenes de su pene y contundentes declaraciones de pasión) se supo que Mackenzie descubrió el affaire y montó en cólera.

“Jeff Bezos le envió a su amante (ahora lo sabe todo el globo)fotografías de su pene, selfies sin camisa y todo tipo de mensajes románticos en los que se mostraba rendido de amor. La relación comenzó hace ocho meses e incluyó todos los detalles sórdidos de un romance clandestino en el que ambos protagonistas están casados. Se citaron en hoteles, hubo ocasiones que salieron en pijama de sus casas para tener un encuentro y compartieron cenas íntimas y privadas”, refiere el diario español El Confidencial, citando al National Enquirer.

“Te amo. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis ojos… Quiero olerte, quiero inhalarte. Quiero abrazarte fuerte… quiero besarte los labios… te quiero. Estoy enamorado de ti”, dice otro de los mensajes de Bezos.

Y otros: “Te echo de menos. Quiero besarte ahora mismo y penetrarte lenta y suavemente. Y tal vez por la mañana te despierte y no sea tan amable contigo…“Tu energía e ideas, tu competencia y ESPÍRITU me encienden. Me haces ser mejor. Estás destinada para mí”. “Estoy tan lleno de amor por ti. Mi corazón está creciendo solo para que pueda tener espacio para ti. Es más grande de lo que nunca ha sido y todavía se está hinchando”.

Según confirmaron directivos del National Enquirer, el magnate Bezos intentó frenar la publicación, ofreciendo una millonaria propuesta, pero que fue declinada.

Pero no todo es infierno en la vida de Mackenzie. Su divorcio con Bezos implicará que prácticamente la mitad de la fortuna de éste pase a sus manos, esto es, 60 mil millones de dólares.