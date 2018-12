Pasaron 28 años del estreno de una de las películas que marcó, y sigue marcando, a más de una generación.

Siendo furor en los noventa, el simpático niño travieso desapareció y se alejó de la vida pública.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Macaulay, de 38 años de edad, aceptó ser parte de un comercial para Google para volver a ser el protagonista de “Home Alone”.

En el anuncio titulado “Home Alone Again”, Culkin recrea algunas escenas icónicas de la película donde la aplicación Google Assistant lo acompaña para poder realizar cosas que antes, en en el filme, debía hacer solo.

Desde la memorable escena de la preparación para afeitarse en el baño hasta el momento de la cena en soledad, el comercial rememora con nostalgia y diversión la clásica película navideña. Pero esta vez acompañado de una asistente virtual.

Culkin escribió en su cuenta de Twitter: “¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Kevin McCallister adulto? Yo tampoco. Pero por si acaso tienes curiosidad, deberías ver este comercial”.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 19 de diciembre de 2018