Jim Carrey se encuentra promocionando una nueva serie, “Kidding”, y de esta manera regresa al mundo del espectáculo como protagonista. En dicha serie, el actor juega con la visión que tiene el público sobre él.

Durante el programa Real Time with Bill Maher de la cadena HBO, el celebre artista fue invitado para hablar sobre Kidding pero además sumó su voz a un acalorado debate político.

Video: Actor @JimCarrey on HBO’s #RealTime: “We have to say yes to socialism, to the word and everything. We have to stop apologizing.” #TTT pic.twitter.com/g1BzB4pHue

— Brent Baker (@BrentHBaker) 8 de septiembre de 2018