Kanye West se convirtió en el principal vocero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar que este último no oculta su intolerancia hacia cualquier tipo de comunidad extranjera, entre las principales: la latina y la afroamericana.

Los múltiples encuentros entre ambos siguen siendo punto de debate para quienes no entienden el lazo irrompible con varios proyectos a futuro y de por medio, con una posible candidatura por parte de West para ser el sucesor de Trump en el 2021.

Últimamente, Kanye no solo es el centro de atención con su amistad con Donald Trump, ya que ahora se le suma sus polémicas peleas con otros colegas de la industria como con Miley Cyrus, Ariana Grande y Drake.

En ese sentido, y al igual que su mejor amigo, Twitter es el medio de comunicación favorito del esposo de Kim Kardashian para hacer catarsis y escribir sobre lo que piensa sin filtro.

Entre sus incesantes tuits, Kanye manifestó que Snoop Dogg “es mi hermano mayor y una inspiración para mí”. Pero a pesar de sus buenas palabras, Calvin Cordozar Broadus Jr. (nombre real de Snoop Dogg) respondió con un video de Instagram dejándole saber que el halago no es recíproco.

Snoop is my elder and an inspiration to me

— ye (@kanyewest) 14 de diciembre de 2018