La resolución tomada por el Banco Central veda la posibilidad de que las compras con tarjetas de crédito de pasajes aéreos y servicios turísticos en el exterior se hagan en cuotas, una medida que en la práctica desalienta los viajes al exterior ya que muchos no tienen posibilidad de hacer ese gasto en un solo pago con tarjeta o en efectivo.

La disposición establece que "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes" de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior, como alojamiento o alquiler de autos, ya sea realizadas en forma directa o a través de agencia de viajes o plataformas web.

La medida, que sorprendió al sector turístico, rige desde este viernes, cuando muchas agencias de viajes, líneas aéreas y plataformas de venta de boletos y paquetes turísticos se disponían a lanzar fuertes ofertas en el marco del "Black friday", un día de promociones en línea que muchos consumidores aprovechan para adquirir servicios de cara a las próximas vacaciones estivales en Argentina.

FALTA DE DÓLARES

Más allá de esta circunstancia, la resolución adoptada por el Banco Central se suma a otras medidas que restringen o desalientan el acceso a dólares estadounidenses por parte de ciudadanos y empresas, sea para ahorro, viajes, importaciones o cancelación de dudas y giros de divisas al exterior.

Estas restricciones buscan contener la salida de reservas monetarias del Banco Central.

Según datos de la autoridad monetaria, las reservas internacionales del Banco Central cerraron este jueves en 42.237 millones de dólares, pero consultores privados calculan que las reservas netas en realidad rondan los 4.400 millones de dólares y las liquidas se ubican cerca de los 700 millones de dólares, limitando las posibilidades de la entidad para intervenir en el mercado cambiario oficial con el objetivo de sostener el tipo de cambio.

La salida de divisas de Argentina por la vía de los viajes al exterior fue en 2019, antes de la irrupción de la pandemia, de 4.585 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

RECHAZO EMPRESARIAL

En un comunicado, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo repudió la nueva reglamentación que, advirtió, "impacta directamente" sobre el sector, "golpeando especialmente a las agencias más pequeñas".

La entidad, que representa a cerca de 5.000 agencias de viajes, aseveró que la medida "intempestiva e inédita" constituye "un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas" de la pandemia.

Por su parte, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca) manifestó en un comunicado su "desconcierto, preocupación y repudio" por la medida del Banco Central.

"Si no hay pasajero emisivo la ecuación no funciona solo con receptivo. Simplemente no se sostiene una operación donde no exista un cierto equilibrio entre estos. Si había intención de atraer turismo o mejorar conectividad para atraer divisas, sin duda éste no es el camino", sostuvo Felipe Baravalle, director ejecutivo de Jurca, cámara que reúne a algo más d una veintena de líneas aéreas extranjeras que operan en Argentina.