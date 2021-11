El experto asesor de la Casa Blanca indicó que siguen en tiempo real los datos desde Sudáfrica para tomar decisiones basadas en la ciencia. Considera posible que la variante ya esté en territorio estadounidense, aunque aun no fue detectada

El responsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo este domingo que los estadounidenses deben estar preparados para la propagación de la nueva variante del COVID-19, Ómicron, pero todavía es pronto para decir qué medidas se necesitan, incluyendo posibles confinamientos.

Estados Unidos debe hacer lo que sea necesario ante los posibles casos de la variante, pero es “demasiado pronto para decir” si necesitamos nuevos confinamientos o restricciones, dijo Fauci a ABC News.

“Como he dicho varias veces, hay que prepararse para el peor escenario. Hay que estar preparado para hacer cualquier cosa y todo”, añadió. Sobre un posible confinamiento, indicó que deberá esperar a nuevas informaciones para tomar decisiones basadas en la ciencia y las evidencias.

La nueva variante ómicron, descubierta por primera vez en Sudáfrica y anunciada en los últimos días, se ha detectado en un número cada vez mayor de países.

Fauci, en una entrevista con NBC News el sábado, dijo que era posible que ya esté en Estados Unidos, aunque no se ha confirmado ningún caso. “No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes”, explicó.

A los viajeros, el especialista recomendó estar vacunados y usar mascarillas en espacios cerrados para evitar los contagios. Además, consideró que un cierre de fronteras no aseguraría que con ello se impida el ingreso de la variante al país.

Las autoridades sanitarias estadounidenses volverán a hablar con sus colegas sudafricanos sobre la variante más tarde el domingo, dijo en otra entrevista al programa “This Week” de la cadena ABC News.

La detección de esta nueva variante del África austral preocupa a la comunidad científica porque presenta una amalgama de más de 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras variantes, como la beta, esta es la primera vez que se ven juntas.

Los temores a esta nueva cepa han llevado a varios países en todo el mundo, incluido en la UE, a cerrar el tráfico aéreo procedente desde países del sur de África, en especial Sudáfrica y Botsuana.

Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Canadá, Austria e Israel son algunos de los países que han suspendido los viajes de forma temporal o anunciado que impondrán restricciones.