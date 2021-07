El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, anunció en su cuenta de Twitter este sábado que la ciudad de Río de Janeiro ya tiene 23 casos de la nueva variante Delta del coronavirus, informó el diario O Dia de Brasil.

Según él, otros 15 resultados positivos fueron recibidos por el laboratorio de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y uno del grupo integrado de salud Dasa. Los números se suman a los otros siete casos ya confirmados por FioCruz . El titular de la cartera pidió a Cariocas que evitaran exposiciones innecesarias.

Variante Delta realmente está se instalando no Rio, recebemos a confirmação de mais 15 resultados positivos do lab da UFRJ, um do DASA, com mais 7 que tínhamos da FIOCRUZ ao todos 23 casos confirmados. #useMascara evite qualquer tipo de exposição desnecessária. — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 17, 2021

La Secretaría de Salud Municipal (SMS) informó que luego de recibir los nuevos resultados, la vigilancia genómica realizará la investigación epidemiológica de cada confirmación. La carpeta reforzó que independientemente de la variante, las medidas preventivas son las mismas. La población debe mantener la distancia, usar máscaras y desinfectarse las manos con alcohol 70 o, cuando sea posible, con agua y jabón.

La ciudad también extendió las medidas restrictivas para contener el avance del covid-19 hasta el 26 de julio. Algunos siguen siendo flexibles, como el permiso para que los autobuses chárter entren a la ciudad, también ya no hay límite de tiempo para la música en vivo en bares y restaurantes; en estos lugares, la distancia entre mesas debe ser de 1,5 metros. Se permiten clases grupales en gimnasios, piscinas, centros de entrenamiento y fitness, con la ocupación de espacios limitada a una persona por cada cuatro metros cuadrados. Siguen prohibidos los clubes nocturnos, discotecas y salones de baile, así como la realización de eventos que requieran autorización transitoria, en áreas públicas y privadas.

El primer caso de la variante Delta en el estado de Río se registró en mayo, en un habitante de 32 años de Campos dos Goytacazes, en el Norte Fluminense . Dio positivo por covid-19 después de regresar de un viaje desde la India. El pasado día 5, la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro (SES) confirmó que ha identificado dos nuevos casos de la variante delta del covid-19 en la Baixada Fluminense .

Un hombre de 30 años en São João de Meriti y una mujer de 22 años en Seropédica también contrajeron la variante de origen indio. Según SES, la secuenciación se confirmó a partir de muestras de casos registrados los días 16 y 17 de junio. En ese momento, la Secretaría Municipal de Salud de São João de Meriti no descartó que la transmisión pudiera haber sido local , ya que, en un principio, el hombre no tuvo contacto con los viajeros y no viajó.

la carpeta informó que aún no es posible especificar dónde o cómo ocurrió la contaminación por la variante . La Secretaría trabajó con la hipótesis de que la contaminación había ocurrido en Campo Grande, en la Zona Oeste de Río, luego de que la mujer había ido al barrio a visitar a una amiga y poco después había dado positivo por covid-19.

Un hombre de 25 años residente en Manguinhos, en la Zona Norte, y otras tres mujeres de 29, 65 y 47 años, residentes de Campo Grande, Bangu y Santíssimo, en la Zona Oeste también resultaron infectados por la variante. Todos ya están recuperados.

Los tres casos identificados anteriormente son de hombres de 27 y 30 años, de los barrios de Olaria y Paquetá, y una mujer de 72 años, también de Campo Grande. Según el SMS, 23 contactos de los siete casos están siendo monitoreados por la Vigilancia de Salud del Ministerio, que también está dando seguimiento al monitoreo epidemiológico de la pandemia en la ciudad y, en conjunto con la Secretaría de Estado de Salud y la Fundación Oswaldo Cruz. (Fiocruz), monitoreando la entrada de diferentes cepas.