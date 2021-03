El peligro existe y según los científicos Brasil puede convertirse en una incubadora de mutaciones por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó el temor de que como consecuencia se de una explosión regional de casos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se declaró días atrás en Ginebra “muy, muy preocupado” a causa de Brasil. Teme que propicie una explosión de casos

fuera de sus fronteras.

“Si Brasil no se lo toma en serio, seguirá afectando a la región y más allá”, advirtió.

La situación del vecino país que tiene más de 10 millones de infectados y 260.000 muertos, contraste con otros que avanzan en la vacunación y ya registran disminución de casos positivos de coronavirus.

Mientras, su presidente Jair Bolsonaro declaró luego de darse a conocer el récord de muertes: “Basta de quejicas, ¿hasta cuándo vais a seguir llorando?”. En país vive la cuarta ola de contagios y es la más virulenta en lo que va de la pandemia.

La tasa de transmisión es alta hace tiempo y el virus circula sin control, de modo que facilita mutaciones como la variante brasileña P1 y aumenta el riesgo de nuevas cepas.

El biólogo y divulgador científico Atila Iamarino sostuvo en declaraciones a BBC Brasil, que existe “una estrategia genocida para que la gente se mueva libremente y desarrolle inmunidad (colectiva). No es casualidad que aquí surgiera una de las variantes más peligrosas”.

“El pueblo todavía se cree que esto es una broma. Hasta que a la gente no le toca, no entiende lo grave que es”, se quejaba este viernes Luciana Trinidade, de 45 años, que vende panetoni en un pasillo subterráneo de Luz, una céntrica estación de metro en São Paulo. Sabe de lo que habla porque el virus agarró a su familia. “Mi hijo, con 23 años, tuvo secuelas. Le atacó a la médula, perdió la movilidad de las piernas, tuvo una trombosis y casi se muere. Ahora se está recuperando”, explica mientras una marea de viajeros hace transbordo a paso ligero. Recalca que el joven Trinidade no es de ir a fiestas, pero, como tantos brasileños, es obeso e hipertenso, publico El País.

“No me quito la mascarilla, no dejo de usar gel desinfectante, y, en cuanto llego a casa, me quito la ropa y me pego una ducha”, recalca la vendedora, que estuvo 40 días sin olfato. Pero tomar precauciones no disipa su inquietud: “Ahora dicen que te puedes volver a contagiar. Y yo aquí, en medio de esta multitud”.

Por su parte, la Doctora Belén Ramírez Bourdages, médica paraguaya en misión por el mundo no negó su preocupación por lo que pueda pasar en Paraguay y explicó que el virus tiene que replicar para mutar y la única forma de evitar que se replique es cortando la cadena de transmisión.

“Un virus que se replica a mucha velocidad muta”, señaló a HOY.

Destacó que Brasil nunca tomó “buenas medidas” ni al inicio de la pandemia ni ahora. “Reaccionó a determinados brotes y tomó algunas medidas pero no en el tamaño necesario para tener un impacto. La famosa frase de ‘Brasil estornuda y Paraguay tiene una neumonía’ la dijo un conocido epidemiologo paraguayo hace casi un año y esa situación nunca cambió”, advirtió.

Ramírez afirmó que las organizaciones médicas internacionales están preocupadas por la situación de la epidemia en Brasil y “mirando el mapa lo que me preocupa es Paraguay porque ahí están mis afectos”, puntualizó.