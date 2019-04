Los agresores venían de la Chacarita mencionó Francisca, que como siempre fue hasta la zona del Congreso para realizar la cobertura periodística correspondiente. Después de no encontrar estacionamiento para el lugar destinado a la prensa, fue y dejó su vehículo con un cuidacoches de la zona.

Al dirigirse hasta el Congreso, uno de los atracadores le sacó el celular de la mano, a lo que ella corrió y le siguió. Luego, otro le sacó la cartera con todas sus pertenencias y la empujó, echándola al piso.

“Yo me iba caminando por la Avenida República. Alguien viene detrás mío y me saca el celular. Corro detrás de él y viene otro, me echa y me saca la cartera” mencionó la periodista.

Francisca manifestó que esto ocurre por culpa de la inutilidad de las autoridades. “Nuestro lugar de prensa está ocupado por funcionarios y nosotros tenemos que buscar en zonas aledañas para estacionar. Es la primera vez que sufro un asalto y encima, en pleno centro de Asunción”, expreso.

Apuntó que esto ocurrió a metros de la Comandancia de la Policía y en inmediaciones del Congreso, donde existe gran presencia de efectivos policiales.

Después de ir a realizar los tramites correspondiente para recuperar los documentos, en menos de 3 horas, los oficiales pudieron recuperar las pertenencias de la periodista.