La Dra. Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública, mencionó al canal Gen que con la vuelta a las clases presenciales se debe asegurar el uso de la mascarilla, la distancia entre los pupitres y que las aulas estén bien aireadas, con las puertas y las ventanas abiertas.

“Los niños estuvieron encerrados prácticamente un año, en ese momento tuvieron su núcleo familiar y ahora tendrán un núcleo escolar. Las cosas van a ir bien si nos limitamos a esos núcleos y sepamos identificar qué es lo esencial de lo que no es, y todos sabemos que la educación es algo esencial”, dijo.

Pidió a los padres tener conciencia de que en el caso de contagiarse del virus, estará arriesgando no solo a su hijo, sino que a la burbuja de este en la escuela y las respectivas familias del compañero de su hijo. “Ese será el gran desafío”, advirtió.

Cada escuela/colegio tendrá un comité especial, que tendrá en su nómina a doctores, para ir evaluando los casos que vayan apareciendo. “No es que porque haya un caso, ya se va a cerrar el colegio. Habrá ese tipo de cuestionamientos. Habrá burbujas de 15 alumnos y la frecuencia que vayan presencial dependerá de la cantidad de estudiantes que tiene la institución”, agregó.

Amarilla destacó que al ver las experiencias de otros países, las clases semipresenciales fueron exitosas. “Lo que pasa en la escuela es el reflejo de lo que pasa en la comunidad. Cuando hay una alta circulación comunitaria del virus, eso se va ver en cada escuela/colegio. Esto va a pasar. Vamos a empezar las clases y se debe tener en cuenta la dinámica de esto”, refirió.

En otro momento indicó que se debe tener cuidado con que las burbujas educativas se mezclen fuera de las instituciones educativas, ya que eso hará que todo el esfuerzo haya sido en vano. “Hay grandes expectativas, pero esto no es una vuelta en una forma precovid y tampoco es de una forma nomás. Tenemos que acompañar a los chicos y explicar que esa burbuja se debe respetar dentro y fuera de las clases. Van a querer hacer actividades extras. No me tocó el amiguito con quien yo quería estar pero tendré que seguir compartiendo en forma virtual”, resaltó.

Adriana Amarilla dijo que Paraguay está en un momento preocupante de la epidemia del Covid-19 y que se están contagiando más los jóvenes y en especial aquellos que viajaron al exterior y retornaron con el virus. “El Covid-19 tiene un rostro más joven en Paraguay, de la gente que viajó y volvió, de los que se contagian en lo social”, resaltó.

“Las escuelas/colegios tienen menos riesgo de contagios que otras actividades menos esenciales. Lastimosamente tiene mayor riesgo eso que culturalmente más nos gusta. (…) Con todos los protocolos, hemos aprendido a recibir gente en nuestras casas, inclusive para salir a comprar o recibir otros servicios”, puntualizó al señalar que los protocolos ya están, solo falta que se cumplan.