Por Jorge Torres Romero

“Encontramos luego de la denuncia irre­gularidades. En principio, falsificación de documen­tos, específicamente de manifiestos de cargas y fac­turas de origen. Estos docu­mentos fueron falsificados”, manifestó Óscar Orué, vice­ministro de Tributación.

Se refiere a los documentos expuestos por la empresa Insumos Médicos (Ime­dic SA), vinculada a Justo Ferreira, para justificar la introducción al país de medicamentos provenien­tes de la India. El caso fue revelado la semana pasada en el programa “La Caja Negra”, de Unicanal.

Orué confirma que de manera inmediata, junto con la Dirección Nacional de Aduanas, hicieron una investigación y se encontra­ron con varias inconsisten­cias en los documentos de la firma. “Ahora lo que quere­mos saber es por qué hicie­ron esto. Queremos saber si recurrieron a esta prác­tica para ganar licitaciones o para pagar menos impues­tos”, explicó el viceministro.

La autoridad tributaria también recordó que en el 2016, la Dirección Nacio­nal de Vigilancia Sanitaria le otorgó a Insumos Médi­cos SA un certificado para importar medicamentos de Brasil, no así de la India. “Para que obtengan la habi­litación de traer medica­mentos de la India, Dinavisa tuvo que haber ido hasta ese país a realizar las verifica­ciones de los laboratorios, cosa que no ha ocurrido. Con el permiso que tiene Ime­dic no podrían traer de la India. No sabemos por qué ellos hicieron eso. Hay que ver el grado de responsabi­lidad de los funcionarios de Dinavisa. Se hizo muy bien la documentación falsifi­cada. A Salud le recomen­damos algunos cambios a partir de ahora para otor­gar las habilitaciones”, sos­tuvo Orué.

Agregó que no descartan, una vez que termine el sumario, hacer las denuncias correspondientes en el ámbito penal. “Nos reu­nimos con el ministro de Salud y ellos imprimen una investigación interna. Esti­mamos que esta semana vamos a tener terminado lo que podemos hacer prelimi­narmente, pero el sumario tardaría 30 días”, explicó.

LO QUE DISPUSO ADUANAS

Desde la Dirección Nacio­nal de Aduanas constata­ron también inconsisten­cias en algunos despachos de importación de medici­nas por parte de la firma en cuestión.

Las inconsistencias detec­tadas serán analizadas a fondo en Aduanas para determinar si la empresa ha incurrido o no, entre otras cosas, en la figura de con­trabando, mientras conti­núa la auditoría interins­titucional a Imedic. Los despachos bajo investiga­ción no tienen relación con las importaciones de China que el pasado sábado llega­ron al Paraguay en un avión carguero, sino que están relacionados a una impor­tación de medicinas reali­zada con anterioridad que tendría origen en India.

El director nacional de Aduanas, Julio Fernández Frutos, dictó la providen­cia por la cual se ordena la apertura de sumario admi­nistrativo para el esclareci­miento de los hechos denun­ciados en los últimos días. Entre los supuestos deli­tos estarían, entre otros, el de contrabando, evasión de impuestos y producción de documento no auténtico.

“En Aduanas se procesan alrededor de 900 suma­rios anualmente y muchos de ellos están relacionados a la adulteración de factu­ras o producción de factu­ras no auténticas. Este caso, sin embargo, toma trascen­dencia particular debido a que el país se encuentra en el marco de una emergencia sanitaria y está en juego la vida de las personas. Pero hay muchas denuncias de este tipo que nos acercan a través del portal de Adua­nas. En algunos casos son las empresas las que denun­cian a otras empresas y en otros abrimos una investi­gación a partir de denuncias serias de la prensa. Todo esto se suma a las tareas que realiza también nues­tro equipo interno de inves­tigaciones”, dijo Fernández.