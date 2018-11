El actual gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, mediante un documento ya se desentendió de responder al órgano con­tralor, sobre las fallas que se detectaron durante la admi­nistración de Friedmann. Por su parte, la Cámara de Dipu­tados aprobó por unanimidad un pedido de informe final a la Contraloría, sobre el ejercicio fiscal del 2015-2016. Los sena­dores hicieron lo mismo, sin embargo, el hombre fuerte de Mario Abdo Benítez se mueve con total tranquilidad. Consul­tamos a la CGR y nos respondie­ron que “hoy tendríamos nove­dades sobre este caso”.

De no presentar su descargo en el plazo correspondiente, la Contraloría deberá remitir su caso a la Fiscalía. De hecho, el Ministerio Público ya reci­bió denuncias contra Fried­mann por parte de un grupo de autoconvocados de Villarrica, sin embargo, hasta ahora no designó fiscal.

En el demoledor informe de la Contraloría que Friedmann debe responder figura que en su época de gobernador, la secretaría de obras al mando de su tío Rolando Alfaro llegó a registrar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, pero no existe registro de este suministro en la tarjeta mag­nética de Petropar.

Además del faltante de G. 2.295 millones en la entrega del almuerzo escolar. Asi­mismo, pagos triplicados por mismos repuestos a su her­mastro “mecánico de oro” Ricardo Gotze y la transferen­cia de G. 3.699 millones a una comisión de nombre Fomento y Desarrollo Urbano, para la realización de varias obras en el departamento. No obstante, el presidente de la asociación, Carlos Verdecchia, no sabe cómo se usó el dinero, según declaró al equipo auditor.

El legislador oficialista tam­bién fue blanco de escánda­los por su vuelo a Roma, Ita­lia, que realizó el pasado 4 de noviembre. Hasta ahora, Friedmann no pudo justifi­car su tour al Vaticano. En su escrito no deja constan­cia alguna de trabajo legisla­tivo durante su viaje, ya que únicamente participó de los actos protocolares del presi­dente Mario Abdo Benítez y no contribuyó a ninguna pro­puesta parlamentaria.

ASEGURA NO SER DEL CLAN

Por otro lado, Heber Aguirre negó pertenecer al clan de Rodolfo Friedmann que ate­rrizó en el Indert. Señaló que ingresó a la institución por méritos propios, mediante concurso público de despre­carización (6593) para poder acceder al nombramiento. “Tuve que rendir como todos y ahí accedí”, aseguró.

En tanto, el titular de la ins­titución, Horacio Torres, sos­tuvo que es muy amigo de Aguirre y de su padre, pero que no incidió en su nombra­miento del 1 de octubre.