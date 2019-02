El representante del expresidente Horacio Cartes presentará hoy un sexto urgimiento a la justicia, para que actúe con relación a la conducta del parlamentario del Frente Guasú, que hizo jurar a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann, como senadores a pesar de no haber sido electos ni proclamados como tales.

“Este delito de consumó frente a las cámaras y otras autoridades, se dan todos los elementos pero no tiene imputación, evidentemente la Fiscalía no se anima a imputar, creo que nos estamos acercando a un récord por un caso tan simple, que no amerita una investigación de meses”, criticó el profesional.

Martínez señaló que ahora ya deberían estar en la etapa de juicio oral, pero que evidentemente falta el guiño del poder para que la causa avance, refiriéndose a la protección del propio presidente Mario Abdo para uno de sus aliados de su bancada en Cámara de Senadores.

Sexto urgimiento para imputación a Fernando Lugo





“No estamos haciendo suposiciones, los hechos están a simple vista, es el sexto pedido imputación, cuando vemos por otro lado en casos que requieren investigaciones puntillosas, con opinión de expertos en varias áreas, salen las imputaciones por día y al galope”, agregó a la 970 AM.

Hasta el momento la imputación a Lugo “duerme en el sueño de los justos”, al igual que en los casos de Patricia Samudio en Petropar, la misma situación beneficia a Friedmann y al diputado Miguel Cuevas, quienes tienen en común su cercanía con la administración actual del gobierno.

En otro momento, Martinez instó al Ministerio Público a demostrar una valentía real, investigando a quienes tienen afinidad con el gobierno de turno, “imputar a quienes no están en el poder es lo más fácil y lo de siempre, valentía es imputar a los aliados”.

Al mismo tiempo hizo un llamado a los fiscales a que no se deje presionar, sobretodo a nivel interno de la Fiscalía General, anteponiendo el principio de autonomía en sus funciones.