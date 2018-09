El doctor Aníbal Filártiga, exdirector del Hospital de Trauma, consideró como “fantasiosa” la cantidad de medicamentos vencidos que supuestamente encontró la nueva administración en los depósitos del MSP. Afirmó que existe un mecanismo de manejo y control de fármacos desde los servicios y que con los intercambios y las necesidades es difícil que se tenga un excedente cuantiosos de productos vencidos.

“El Trauma es un hospital con una altísima rotación y es más fácil que falte antes que sobre y también hay medicamentos que se usan poco, no tuvimos ese problema porque está informatizado y se anuncia la disponibilidad para el intercambio de medicamentos entre los servicios”, explicó con contacto con la 970 AM. Aclaró que en sus seis años al frente del hospital especializado no manejó licitaciones ni dinero y los pedidos de necesidades se realizaban a la Dirección de Insumos Estratégicos.

Destacó que los medicamentos del listado del MSP son “ultranecesarios” y duda de la cantidad de vencidos que anunció el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. “Hay tendencias, épocas y preferencias de tipos de medicamentos entre médicos pero que se haya acumulado una cantidad así tan grande no creo porque había una planilla con el movimiento, se hacían informes. Es una suma extraordinariamente fantasiosa”, agregó.

Con respecto al perfil del nuevo titular de Salud, Filártiga destacó la formación y reputación de Mazzoleni como reumatólogo pero que: “La salud pública no es una rodilla dolorosa y él no tiene un masterado ni un estudio de salud pública o administración de hospitales, su principal mérito fue ser compañero del presidente y este le tiene confianza”, apuntó.

Valoró la honestidad y no cree que cometa “tropelías” a pesar de que se portó de manera cobarde al momento de cambiarlo y está rodeado de personas nada confiables como el doctor Julio Rolón Vicioso, actual viceministro.

“Hasta un empleado de segunda sabe que el Ministerio de Hacienda tiene una cuenta corriente y se va gastando el presupuesto y se gastó un poco más del 50% y el resto está a disposición y habló de sumas muy groseras que el ministro no pudo haber dicho a menos que no tenga información”, señaló.

Aseguró que lo impresionó como persona cuando lo conoció 24 años atrás cuando fue alumno suyo y desde entonces no tuvo contacto con él. “Fue mi alumno de cirugía y no lo vi más y es absurdo que haya dicho que entre nosotros no había afinidad. Es un argumento absurdo, patético y cobarde de todas formas si querían sacarme me iban a sacar pero con caballerosidad, hidalguía y hombría como debe ser en todos los actos cuando uno es buena persona. Entró por pedido de su amigo y no sabe donde se metió, el ministerio es un monstruo y este muchacho se dará cuenta que se metió en un berenjenal”, disparó.