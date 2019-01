“Ayer sufrí el desalojo de mi vivienda. Yo venía advirtiendo de la situación ya hace bastante tiempo. Fue un procedimiento fiscal y policial”, relató Camilo Soares hoy en su programa radial en Radio Ñandutí.

Dijo que al sufrir la situación, “se puso en el lugar de la gente pobre” a la que se humilla y tira a la calle.

Señaló que en la vida, mucha gente le decepcionó y lo que que vivió ayer, fue una de sus más grandes decepciones. “Si tengo algo que me caracteriza, es que valoro demasiado la palabra y no me muevo haciéndole firmar cosas a la gente, ni tampoco en el trato mezquino de guardar cosas para ver si le saco ventaja al otro”, comentó Soares.

“Perdí mi casa, esa casa que con mi madre con muchísimo esfuerzo intentamos. Le digo a Natalia Zuccolillo y sus esbirros, que si yo hubiera sido el magnate que dicen ¿Cómo carajos es que pierdo mi casa? ¿Cómo es que se va la Policía y me tira a la calle?”, apuntó.

En ese sentido, dijo que vio una publicación “bastante miserable” de ABC Color en relación a lo ocurrido con su vivienda. “Lo que pasa es que la actual directora, Natalia Zuccolillo, tiene que mantener la línea de mentira, que ella fue responsable de haber instalado en contra de mi persona allá por el 2009, por sus intereses económicos y diferentes cuestiones”, arremetió Camilo.

¿CÓMO PERDIÓ LA CASA Y QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

“Yo perdí la casa por gente vinculada al intendente Ferreiro. Cuando cae Lugo en el 2012, Mario renunció a los medios y estaba en campaña, nadie quería ponerse. Yo me ofrecí creyendo en la causa, puse a disposición lo poco que tenía que era una casa que ni siquiera estaba pagada en su totalidad. Se hace el trato con una usurera, una delincuente también, pero se necesitaba plata en ese momento”, explicó Soares.

“Me dejaron en bola, no se pagó más. Le reclamé a Mario Ferreiro y me dijo que él no manejaba la situación”, subrayó.

Camilo responsabilizó de lo ocurrido al entorno del actual intendente de Asunción. Entre ellos, el principal, su jefe de Gabinete Marcelo Mancuello.

También apuntó al concejal Rodrigo “Buye” Buongermini. “Es un traficador (sic) de influencias serial. Es un delincuente, apenas tuvo un cargo y plata, enloqueció. Se pasó transando todo este periodo”, señaló.

Otras de las personas señaladas por Soares, es la diputada Rocío Casco. “Se quebró moralmente. Éticamente se fundió. Parece que haber sido diputada le enloqueció y le transformó el cerebro. Ella avaló todo esto”, indicó.



Además, dijo que otro de los que “perjudica enormemente” al intendente Ferreiro, es su hermano Adolfo.

“Yo no digo estas acusaciones, por decir nada más. Tengo formas de probar todo lo que digo. Esa gente tomó mis críticas políticas y dijeron: ¡Vamos a cagarle a Camilo! Así perdí mi casa”, manifestó Camilo.

El político y comunicador resaltó que Mario Ferreiro generó muchas esperanzas en la Intendencia, pero ahora está en un fuego cruzado de críticas de todos los sectores. “Tiene todavía tiene tiempo. Tiene todavía una pequeña chance de sacudirse y demostrar lo que podría llegar a ser capaz, pero tiene que deshacerse de una serie de personas que son oportunistas y miserables que ya le están haciendo fracasar y van a terminar de hundirle”, sostuvo.

Por último, comentó que está en una casa que unos amigos y familiares le ayudaron a conseguir. “Es difícil, pero hay que salir adelante”, finalizó.