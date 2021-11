La doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, mencionó durante una entrevista con GEN que muchas veces no hay adherencia de las personas a los testeos de COVID-19 debido a motivos laborales.

“Hay gente que tiene síntomas leves y no se hace el testeo porque no quiere abandonar su trabajo”, indicó, recordando que ya se tuvieron casos de personas que, por no querer faltar a su puesto laboral, no fue a hacerse la prueba para determinar si se contagió o no de la enfermedad.

La profesional también recordó que la Ley Nº 6699 que dispone el uso obligatorio de tapabocas sigue vigente y por ello aún debe ser acatada por la población en general, sobre todo cuando uno estará en contacto con una gran cantidad de personas.

Mediante el uso de mascarillas se evita en gran medida que se produzcan contagios de COVID-19, por lo que todas las personas deben seguir con esta medida sanitaria.

Irala resaltó el acatamiento de los feligreses en la misa dominical de Caacupé -que nuevamente registró una masiva concurrencia-, ya que prácticamente todos los participantes tenían el tapabocas puesto. “Para mí es alentador eso”.

“Hay que hablarle a todos, a cada uno de los sectores que tiene contacto con las personas. Es importante que el liderazgo tome la posta en ese sentido. Salud puede dar recomendaciones pero no somos policías sanitarios, el control efectivo de las medidas sanitarias no pasa por Salud”, enfatizó.