El retorno a clases en marzo próximo prevé situaciones que guardan relación con la posibilidad de mitigar el riesgo de contagio de coronavirus entre los estudiantes y los docentes quienes serán los que tendrán un contacto más directo durante el desarrollo de las clases y el uso de tapabocas es uno de los puntos fundamentales incluido en el protocolo elaborado de forma interinstitucional.

En el apartado que habla sobre la Fase de retorno efectivo, el protocolo incluye cuatro medidas de seguridad obligatorias siendo la primera el uso de tapabocas, luego la higiene de manos, ventilación y el distanciamiento físico.

Los niños a partir de 5 años deberán utilizar el tapabocas bajo supervisión de un adulto, en este caso la docente o las docentes que permanezcan en aula y según la explicación de la Doctora Mónica Rodríguez, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, los niños más pequeños que van a guarderías no deberán utilizar este elemento. El protocolo establece como recomendación el uso a partir de los 3 años.

“Los niños no hacen lo que escuchan, hacen lo que ven y el ejemplo es importante, si como mamá minimizo el uso, uso mal o critico delante de ellos el chico escucha. Si se usa mal y no se usa de manera adecuada no cubro la nariz y la boca yo como médica, periodista, o madre, abuelos, tíos, educadores haremos que el niños nos siga entonces lo que debemos hacer es dar el ejemplo, darles calma, seguridad, que se sientan seguros. Eso debemos hacer”, afirmó.

Aclaró que los más pequeños ya dentro del grupo burbuja en un espacio con menos de 15 compañeros y un adulto que será el docente, en algún momento se podrán quitar la mascarilla manteniendo la distancia adecuada para luego volver a colocarla.

“Esa no debería ser nuestra máxima preocupación, tenemos capacidad de respirar desde que nacemos y ellos también. Hay otras cosas que deben preocuparnos”, manifestó la profesional ante la consulta.

Por su parte, la psicóloga Alejandra Vuyk destacó la importancia de volver a clases y hacerlo de manera segura con todo lo aprendido durante la pandemia. Sostuvo que el espacio para el aprendizaje académico es importante tanto como el de socializar y relacionarse con sus pares ya que es cuando los pequeños desarrollan las habilidades sociales, aprenden a negociar, a tomar turnos, a manejar situaciones que se complican.

“Son muchas cuestiones que se dan en la interacción cotidiana y en el área mental sabemos que los niños y adolescentes sufrieron mucho en la pandemia, les hizo daño perder los vínculos del día a día”, apuntó.

En otro momento, Rodríguez afirmó que la salud es un estadio de bienestar no solo físico sino también mental y social y estos dos últimos puntos son tan importantes como el primero. “Sabemos que las consultas psicológicas aumentaron en pandemia. Hoy estamos acá porque creemos que los niños deben volver a clases en forma gradual, organizada y con un protocolo bien hecho. Nuestros niños necesitan un espacio no solo para educarse sino para interactuar y jugar”, agregó.

La profesional instó a los padres a analizar la vuelva de los niños a clases siempre teniendo en cuenta que no será como antes sino en forma gradual, paulatina y con un protocolo por cumplir.