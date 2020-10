En entrevista con Telefuturo, la doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, mencionó que con la Iglesia Católica, el municipio de Caacupé y la Policía Nacional están ajustando el protocolo sanitario que se utilizará para la fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé.

“Va a ser un desafío muy grande, muy difícil. Va a ser diferente, tenemos que adaptar a la nueva forma de vivir. Muchas decisiones serán cuestionadas porque se limitará la cantidad de celebraciones y presencia de personas. Tampoco llenará la expectativa en cuando al aspecto económico. Se habla que la festividad mueve 7 millones de dólares, pero eso no va a pasar por más que se libere todo”, resaltó.

Entre las medidas que se están barajando, según anunció, figura que las personas que deseen ir a la festividad de Caacupé deberán necesariamente anotarse cada una en su diócesis y luego esta remitirá su lista a los encargados de la Basílica. Posteriormente se establecerá el día que podrán ir los fieles de una parroquia y cuál será el sitio que ocuparán en la explanada de la iglesia.

Amarilla remarcó que Salud recomendará que no asistan niños ni adultos mayores o con enfermedades de base. “Si es que van, no podrán pasar los controles sanitarios”, advirtió a aquellas personas que no obedezcan.

Otro punto que tampoco se hará como era tradición son los grupos de peregrinos, sino que solamente irán algunos representantes.

De darse el peor de los casos, ocurrirá una aglomeración, por lo que la doctora subrayó que el lavado de manos y el uso del tapabocas (cuando uno esté en un sitio estático durante la misa) serán de cumplimiento obligatorio.

“La misa cambiará, se acortará, se limitan los cantos. El líder religioso va a manejar la situación, los tiempos. Antes la gente contestaba y participaba mediante cánticos y rezos, pero ahora ya no será así”, aclaró además la autoridad sanitaria.

Para tratar que la gente no quiera ir en forma masiva a la Villa Serrana, se dispuso que una vez culminada la fiesta mariana, la Virgen Peregrina recorrerá todas las parroquias del país.

Por último, Adriana Amarilla destacó la predisposición de la Iglesia Católica y en especial del monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, para concienciar a los feligreses y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.