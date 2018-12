El ingeniero Eduardo Morales, del Frente Nacional en Defensa de Derechos Humanos (FRENDEH), es uno de los organizadores de esta actividad, que también está siendo impulsada por el Movimiento Por la Vida y la Familia Py, Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia y Autoconvocados Paraguay.

El organizador indicó a la 970 AM que el debate será mañana a las 11:00 en el hotel Dazzler. “Queremos que alguna autoridad del gobierno se haga presente para intercambiar posturas sobre el pacto migratorio, ya que no se socializó, no hubo conversatorio o audiencia pública”, indicó.

“No tenemos nada contra los migrantes, no somos xenófobos, solo tenemos nuestras reservas. Nosotros leímos en los documentos anexos, donde está más claro los verdaderos intereses y consecuencias de este pacto que se firmó”, resaltó.

Uno de los puntos que critican es que, según el acuerdo, los migrantes no son considerados ilegales sino que irregulares, por lo que los países se comprometen a regularizarlos. En ese sentido, también establece, de acuerdo con Morales, la prohibición de la detención de los mismos y la consecuente deportación masiva.

El dirigente “provida” lamentó que hasta el momento solo re registra un debate superficial y romántico, siendo que -a su parecer- se atenta directamente contra la soberanía nacional. “No será migración casual como que uno va a España o Argentina, sino que son masivas migraciones, 10.000 o 100.000 personas que pasan”, aseguró.

El entrevistado resaltó que la “trampa” se ve cuando explícitamente se habla de migraciones masivas y responsabilidad de acogida, por lo que “entre todos los muchachos vamos a tener que hacernos cargo”.