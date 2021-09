Anexo C: tarifa de Itaipú bajará desde el 2022, pero no al 100 %

La reducción de un porcentaje de la tarifa de Itaipú es conveniente para la ANDE, pero no para el país, según el titular Félix Sosa. La disminución a partir del 2022 será inevitable, aunque no llegará al 100 %, ya que este nivel no sería favorable para ninguna de las partes.