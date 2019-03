El aprendizaje de un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación no tiene que estar relacionado con el sufrimiento ya que implica la prevención de enfermedades o el freno del avance de alguna patología que a la larga produce más daños. El método Ravenna ofrece el manejo integral del paciente en lo nutricional y conductual.

Un manejo integral de la dieta implica no solo el aspecto nutricional sino también el clínico ya que la persona que se excedió comiendo algún alimento debe hacer la diferencia entre si comió de demás o hay algo más que permanece oculto y puede ser el desencadenante de los excesos a la hora de comer.

Es importante conocer la condición de salud del paciente, si cursa alguna enfermedad de base o sufre ansiedad u otra patología que requiere de un manejo terapéutico, explicó María José Gamarra, nutricionista de Ravenna Paraguay durante una entrevista en los estudios de la 970AM.

El método Ravenna es conocido en forma general como un sistema para bajar de peso por obesidad y este incluye educación e información y ofrece un manejo integral del paciente, indicó Gamarra.

En forma genérica en el inicio del tratamiento como alimentos refinados, harinas, pastas y luego se va trabajando en forma individual tanto lo conductual como lo nutricional.

“Además acuden a grupos terapéuticos, es la parte básica y esencial porque se trabaja en forma individual aspectos conductuales, empatizan entre ellos, se habla de conductas, no de comidas, se comparten experiencias y es una red de apoyo dirigida por profesionales”, señala la profesional.

El método también está preparado para quienes no padecen obesidad y es el plan de bienestar con un abordaje nutricional. Sobre la restricción, Gamarra indicó que esta se da por lo general cuando el paciente no pudo controlar el “un poquito nomás” y terminó comiendo un kilo de eso no dijo poder controlar.

“Es aprender a adoptar un estilo de vida saludable sin pasar mal y erradicar el mito de que esto es sufrido; no, se puede cambiar el estilo de vida, hay forma de hacerlo y tenemos las herramientas y a veces cerrar la boca es necesario cuando abrimos demasiado antes. Todos sabemos un poco de esto pero no todos lo hacemos y por eso se busca ayuda”, puntualizó.

El porcentaje de obesidad va en aumento y paralelamente se lucha pero siguen avanzando lo que indica que algo no se está haciendo bien ya que se requiere de educación e información y optar por el método Ravenna es una inversión en salud, de prevención de alguna patología asociada con el consumo excesivo de alimentos o para frenar el avance de alguna enfermedad, afirmó Gamarra al ser consultada sobre los costos de estos tratamientos.

“La mayoría de los obesos están cursando hipertensión o diabetes, triglicéridos altos, enfermedades que también tienen su costo, es adquirir paquetes y hasta creería que podría ser caro desde el punto de vista de cada uno”, agregó.

También se trabaja con tres pasos que son: el corte que es lo que se suspende ya sea porque hizo daño o porque no es necesario incluirlo en la dieta; la medida: es la porción de los alimentos, en este caso la balanza si bien no es un único parámetro es un indicador de cómo está la persona, además de medir la grasa corporal, el peso dice básicamente la condición del paciente, agregó Gamarra.

Y por último, la distancia entre comida y comida porque existen personas que no pueden estar sin comer cada dos horas, y es cuando se debe saber si hay alguna ansiedad por trabajar o cuál es la situación.

“Los resultados son buenos, no digo que sea fácil pero se puede”, indicó la profesional. Indicó que hay paquetes con precios de acuerdo a qué tipo de plan llevará el paciente. Los interesados en conocer más detalles sobre los costos y planes pueden comunicarse al 021 297759 o en las redes sociales del Ravenna Paraguay.