El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, fue tajante al indicar que la Policía Nacional no debe esconderse de la ciudadanía, al ratificar que los agentes del grupo “Lince” actuarán desde mañana a cara descubierta. También aseguró que Mario Abdo Benítez no se inmiscuirá en el Senado, aunque hoy se reunió con Rodolfo Friedmann, quien ocupa el lugar que ahora reclama el expresidente Horacio Cartes.

Desde el Palacio de Gobierno, en conferencia de prensa, Villamayor -quien es vocero del presidente- indicó que desde mañana miércoles los “linces” deberán actuar a cara descubierta, pese al debate instalado por los sectores que apoyan la gestión que vienen desarrollando los uniformados motorizados.

“Nada es de cumplimiento imposible, no es una cuestión de capricho. El policía tiene que identificarse cuando realice la detención. La Policía no es deliberante, se cumple la orden. (…) La Policía no tiene por qué esconderse”, dijo.

JURAMENTO DE CARTES Y REFORMA CONSTITUCIONAL

En otro momento dijo que el mandatario no tiene en su agenda una reforma constitucional, sino que desea instalar una mesa de diálogo. “Estamos generando el espacio necesario para debatir”, acotó. “La reelección no nos interesa, pero, ¿qué tiene de malo discutir cuáles son las ideas sobre los métodos electorales a emplear?”, añadió.

Sobre el nuevo intento del expresidente Horacio Cartes de jurar como senador nacional, dijo que como ministro no podía opinar porque estaría comprometiendo al presidente Mario Abdo Benítez, ya que habla en su lugar.

“El señor expresidente tiene un certificado que lo habilita como senador electo, él tiene derecho a presentar su pedido y la Cámara de Senadores tiene también su derecho de analizar y arribar a una conclusión. No se le puede privar a alguien su derecho de pedir algo, otra cosa ya es que se dé la razón”, argumentó.

Aseguró sobre esta cuestión que el Poder Ejecutivo no se inmiscuirá en el Poder Legislativo. No obstante, este mismo día el senador Rodolfo Friedmann, quien juró en lugar de Cartes, mantuvo una reunión con Marito Abdo.