El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), titular de la Comisión, explicó que dicho proyecto busca incluir entre las atribuciones de la Justicia Electoral, la posibilidad de aplicar multas por las violaciones de las disposiciones electorales ya vigentes en el Código Electoral desde el año 1995.

“Siempre se tuvo la figura de la multa para quienes no concurran a votar, pero no se ha podido aplicar porque la Justicia Electoral no contaba con las atribuciones. Con estas modificaciones sí podrá hacerlo”, explicó.

Informó que, igualmente, solicitarán el tratamiento de otro proyecto que también fue aprobado en el Senado, más conocido como “Ley de muerte civil”, que busca aplicar sanciones para quienes no paguen la multa por no haber ejercido el derecho al sufragio.

La idea es estudiar ambos documentos, pues tienen el mismo espíritu.

Por otra parte, la comisión emitió dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por la aprobación con modificaciones, en lo referente al proyecto “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional - De la declaración jurada de bienes y rentas; y deroga algunos artículos de la Ley N° 5.033/13, y su modificatoria”.

La iniciativa pretende revertir la disposición vigente, teniendo en cuenta que con la misma se establece la obligación de las empresas privadas que contraten con el Estado, de presentar declaración jurada de bienes.

El diputado Ávalos Mariño explicó que esto generó la presentación de cientos de recursos de inconstitucionalidad.