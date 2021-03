En las redes sociales se viralizó un video donde se observa a un joven, con las manos atadas, que corre delante de agentes de la Montada de la Policía Nacional, hecho que generó indignación, ya que fue calificado hasta de denigrante.

El joven fue identificado como Cristian David Servín, quien relató el momento en que fue detenido y el maltrato que recibió por parte de los policías.

“Me hicieron correr 8 cuadras y yo les suplicaba que no hagan más eso por favor. Corrí con las manos atadas con piolín, corrí pero ya no daba más, estuve a punto de caerme y yo les supliqué que paren pero ellos seguían y seguían. Corrí las 8 cuadras y vino una motocicleta del Grupo Lince, me subieron en el medio y me acercaron hasta la comisaría 3ra.” relató.

Contó que, camino a la dependencia policial, el uniformado que se encontraba detrás de él le propinó constantes golpes a la altura de la cabeza. “Me decía que hable o si no me iba a pegar, si hablaba o me callaba me pegaba igual. Me dijo que no iba a ganar nada por manifestarme y que no iba a poder contra ellos”, continuó.

“Me torturaron psicológicamente, me golpearon. Me pusieron primero en medio de los caballos y ahí me pegaron, además recibí un disparo de balín de goma. Me detuvieron cerca de la Plaza Uruguaya”, recordó.

Cabe mencionar que los disturbios en Asunción iniciaron minutos después de que se diera a conocer la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el pedido de juicio político a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.