Marabel confesó algunos detalles que rodearon el tiempo que duró su convivencia con la familia asesinada.

Remarcó que prácticamente Dalma y él estaban separados, que ella “andaba con otros tipos”, y que no dormían en la misma cama.

¿Regaló la cartera de su suegra (Elba Rodas) a Aracely? Bruno respondió que dicha prenda, lo había comprado en una tienda del mercado 4, y el presente lo dió a esa mujer, porque hizo “el gancho” para que el pueda acceder a su también compañera de trabajo, Alba Armoa.

Marabel también mencionó a una tercera mujer que visitó la vivienda (ya tras conocerse el crimen), una de nombre Ingrid que, al decir del mismo, quedó a dormir en una ocasión.

Uno de los elementos aportados dentro de la pesquisa fiscal- policial en torno al quíntuple asesinato, es que Marabel llevaba a sus amantes a la casa del horror, con los cinco cadáveres sepultados en la vivienda.

Otras de las aristas de la larga entrevista con el sospechoso de ser el asesino de los cinco integrantes de la familia, fue la confirmación de que los Rojas Rodas, llegaron a estafar y sacar sus bienes a mucha gente poderosa, lo cual revela las conexiones importantes que mantenían en la esfera judicial.

“A mi me tenían amenazado, yo no podía salir de ahí, incluso en una ocasión iba a ir a la Argentina y me dijeron que si hacía eso, iban a asesinarle a mi familia”, remarcó.