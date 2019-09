De acuerdo con el monitoreo que realizaron, 766 niños, niñas y adolescentes viven en hogares y/o tienen un defensor asignado. De este número, el 60% son niñas. Los niños de cero a tres años representan el 8,09%, 60,91% tienen entre 4 y 13 años, mientras que 31% de ellos se encuentran en el rango de 15 y 18 años.

NO SE BUSCA A LAS FAMILIAS DE ORIGEN

En promedio, el tiempo de permanencia en instituciones de abrigo sin familia es de cuatro años y dos meses.

Sólo 160 chicos cuentan con medida cautelar de abrigo. En el 36% de los casos monitoreados no se dispuso de oficio la búsqueda de las familias a pesar de ser necesaria en cada uno de los casos, en el 46% la investigación fue dispuesta por la Defensoría Pública y en el 18% por el juzgado. En 205 días, no se recibió informe de la búsqueda de familias en el 80% de los casos en los que sí se dio curso a la pesquisa. Solamente en un caso se tenía conocimiento de la familia de origen.

Se trata de un adolescente de 15 años, cuya familia no tenía intención de asumir el cuidado luego de la muerte de su madre por lo que se dictó medida cautelar de abrigo. Según el MDP, esto sin garantizarle el derecho a vivir en familia, ya sea de origen o adoptiva.

ABRIGO TEMPORAL, ¿MEDIDA EXCEPCIONAL U PRIMER RECURSO?

El estudio revela que la medida de abrigo no es considerada excepcional, sino que es la primera en ser solicitada. Por otro lado, la ley establece que el plazo máximo para la presentación de informes de mantenimiento del vínculo con la familia es de 45 días, pero el tiempo promedio real es de 338 días. Esta ineficiencia y demora en el sistema, provoca que finalmente los niños, niñas y adolescentes se desinstitucionalicen.

El Poder Judicial no tiene equipos designados para la búsqueda, localización, ya que la Dirección Técnico Forense sostiene que esto no corresponde a su labor, por lo que luego de varios años de institucionalización sin vínculos familiares originales o adoptivos ni proyectos de vida, los adolescentes terminan saliendo de las instituciones de abrigo temporal por mayoría de edad.

En materia de derechos del niño y el adolescente, 72% de los niños no cuenta con cédula de identidad, violando su derecho a la identidad y en el 86% no fue dispuesta la fecha de audiencia para que el niño/a pueda dar su testimonio, por lo que no tiene participación en las decisiones que le afectan directamente y así, se violenta su derecho a ser escuchado.