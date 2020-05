Alteración del ritmo de vigilia y sueño en los niños durante cuarentena propicia trastornos del comportamiento

Las horas de descanso y sueño no deben sufrir variación en los más pequeños de la casa durante la cuaretena, recomendó el infectólogo y pediatra Héctor Castro. Afirmó que se debe simular que no existe confinamiento para no alterar el desarrollo de los niños en lo que duren las restricciones para salir y socializar.