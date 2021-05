Carlos Villalba, hijo de la mujer atropellada, relató en entrevista con Gen que el percance ocurrió mientras entregó un pedido en la ciudad de Fernando de la Mora este martes último.

“Dejé la motocicleta con mi mamá sobre la vereda de la casa del cliente y mientras hacía la entrega, nos percatamos que una camioneta le chocó y se dio a la fuga, entonces le pedí que llame a una ambulancia para que le asista a mi mamá y yo le seguí al vehículo”, expresó el joven.

La camioneta involucrada en el choque es de la marca Toyota modelo Hillux que fue perseguido por Villalba y otro conductor que grabó el momento a través de un teléfono celular.

Luego de dos cuadras, el joven logra ponerse frente el vehículo cerrándole el paso. “Cuando le alcanzamos, le supliqué que se haga cargo y también que nos ayude, me volvió a chocar y le seguimos con otro conductor ya hasta su casa”, acotó.

Sin embargo, lejos de hacerse cargo, el autor del accidente apuntó al afectado con un arma 9mm amenazándolo de muerte si no abandonaba el sitio. Tras el suceso, llegaron agentes policiales pero nada pudieron hacer, ya que no contaban con una orden para ingresar al domicilio.

“Le pedí ayuda y se burlaba de mi porque no podíamos entrar a su casa. Me apuntó con su arma y me dijo que me iba a matar si no me iba de ahí y no me disparó porque había testigos”, contó.

Villalba dijo que su mamá sufrió varias fracturas se encuentra grave con la pierna fracturada y precisa de medicamentos. Todos los que deseen colaborar, pueden comunicarse al (0986) 655-545.

Finalmente, el entrevistado indicó que denunció el hecho ante la Fiscalía.