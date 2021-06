En entrevista con Universo 970 AM y el canal GEN, Arriola dijo que Argentina aún no prevé habilitar sus pasos terrestres hasta que no se vacune a la mayor cantidad de gente posible en su territorio.

“Siendo muy optimistas, podríamos empezar a conversar otra vez en septiembre u octubre, pero eso no significa la habilitación de los puestos de control que tenemos”, refirió.

La directora de Migraciones admitió que la reapertura de pasos fronterizos con Argentina “está muy difícil” en vista a la situación sanitaria en ambos países, por el número elevado de contagios y fallecimientos por COVID-19.

Una vez que el panorama en Argentina y Paraguay mejore podría darse una eventual reunión para analizar una propuesta de reabrir las fronteras, acotó durante la entrevista.

La directora de Migraciones aguarda el retorno de su par argentino para concretar más adelante una reunión para analizar este tema en la vecina ciudad de Posadas.

“No creo que ahora mismo estén como para hablar de eso”, finalizó Arriola.

Poco después del inicio de la pandemia de COVID-19 el año pasado, el gobierno argentino tomó la decisión de cerrar sus fronteras con los países limítrofes, incluyendo Paraguay, buscando con ello evitar la circulación del virus entre su población.

A más de un año de aquella determinación, las fronteras siguen cerradas y sin esperanzas de reabrirse, pese al insistente pedidos del sector de los comerciantes y trabajadores.