La concejal departamental indicó a la 730 AM que no está al tanto de los vínculos de sus hijos con el presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho. “Mis hijos son adultos, son dueños de sus actos, yo no puedo responder por ellos”, indicó.

Sobre Azucena, cuyo lujoso Audi le fue incautado y se realizó operaciones estéticas (aparentemente con dinero de su “amigo”), la madre defendió que la misma trabaja desde los 15 años. “¿Ella no puede ganar dinero para comprarse? Sé que ella trabaja y puede pagarse ese Audi. Desde hace siete año tiene una boutique. Recién se pagó cuatro cuotas y tiene pendiente otras”, sostuvo.

Así también aseveró que la cirugía estética fue solventada por toda la familia, no con dinero del sospechoso de liderar una banda narco. “Yo le mandé hacer, mi marido nos dejó algunos bienes y toditos nos ayudamos. ¿Cómo no vamos a tener dinero para hacer la cirugía?”, cuestionó.

Respecto a Diego Medina Otazú, supuesto secretario de Cabaña que se entregó anoche en Presidente Franco, la concejala resaltó que no le consta que su hijo trabaja como chofer de Cucho. “Si cometió un error, vamos a dejar que la Fiscalía investigue. Yo con mi cargo no voy a influenciar si es que tiene vínculos con el hecho”, expresó. Este sujeto fue interceptado en una barrera policial en Caaguazú cuando transportaba 190 mil dólares que sería para una supuesta coima.

Defendió que su descendiente administra una hamburguesería en su casa y explota comercialmente una cancha de fútbol de césped sintético. “¿Cómo no va tener dinero si trabaja todos los días? Hasta las 2 o las 3 de la madrugada abre la hamburguesería”, afirmó.

En otro momento dijo que escuchaba sobre Cabaña que era un empresario y añadió que nunca lo vio en compañía de sus hijos.

“Ni tuve la oportunidad de conversar con él”, dijo. “Nunca colaboró para mi campaña política. Ni cajas de pollo repartí (…) Niego categóricamente que Cucho haya puesto un solo guaraní para mi campaña”, añadió.