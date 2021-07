Aníbal Cabrera, director Ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en entrevista con radio Ñanduti precisó que, de acuerdo a los datos estadísticos que se manejan, el 80% de los casos de abuso en menores que se denuncian en la Fiscalía se dan dentro del ambiente familiar cercano.

Al respecto, Cabrera indicó que es necesario que se realicen las intervenciones sociales a fin de sacar a los niños de ese círculo.

Sobre el último caso donde una niña de 11 años dio a luz en el Hospital Materno San Pablo, señaló que nuevamente hemos sido testigos de lo que parece ser una estadística más.

“Dos niñas por día dan a luz entre 10 a 14 años de edad víctimas de abuso y violencia sexual, donde se refleja que el sistema no funciona, llegamos tarde todo el tiempo, no hay educación, no hay servicios sociales que ven en qué condiciones están los niños y niñas en sus hogares”, expresó.

El coordinador lamentó el hecho que calificó como terrible, porque se tiene a una niña que dio a luz a los 11 años y a un recién nacido. “Es una niña, no es una madre”, apuntó.

Asimismo, Cabrera indicó que cada año entre 300 a 400 menores de 18 años ya tienen 4 hijos, lo que significa que toda su infancia y adolescencia fueron abusadas.

Agregó que de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud, aumentó la cantidad de muertes materno- infantil y adolescentes en los últimos años.

“No hay un cuerpo biológico que a los 11 años esté preparado para ejercer los roles y funciones que no son propias de esa edad”, puntualizó.