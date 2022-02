En entrevista con la 730 AM, José Aranda, quien perdió a su hermana durante el tiroteo en el festival Ja’umina en San Bernardino, manifestó que tiene mucho temor para salir de ahora en más, ya que la próxima puede ocurrir un sicariato en una escuela u otro sitio de congregación.

Así también el joven criticó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien dijo que los hechos de sicariato en el país continuarán.

“Justicia, justicia pedimos, pero ¿qué justicia podemos pedir si el mismo Presidente de la República es el problema, dijo que esto es normal? Que vaya él y pase esto en su familia a ver si le parece normal”, refirió. “Estamos todos locos. No es que se le dice a sus hijos que su mamá murió de algo normal, ahora yo tengo un temor enorme para salir a cualquier lado. ¿Cómo voy a pedir justicia si para nuestro presidente esto es algo normal?”, agregó.

También reclamó que ninguna autoridad se acercó a la familia a darle las condolencias, hecho que sí ocurre cuando hay algún ataque del EPP u otro grupo criminal del norte del país.

Por otro lado, relató los caóticos últimos minutos en los que su hermana fue llevada al Hospital de Itauguá. En ese sentido indicó que tardaron en auxiliarla y que la ambulancia contratada por la empresa organizadora del evento no tenía los insumos y tampoco su conductor conocía el camino para llevarlos al centro de salud.

“El chofer no sabía nada, estaba perdido y la ambulancia no tenía nada”, dijo y agregó que incluso llegaron a perderse al ir por un camino equivocado. “Nosotros llegamos al hospital de Itauguá en casi una hora, entramos en un empedrado y no sabíamos nada, atropelló una lomada y volamos todos, hasta mi hermana”, señaló.

Por último denunció que es mentira que se haya hecho un control riguroso en la entrada al festival, ya que los guardias solo cateaban rápidamente a algunos hombres, no así a las mujeres, a quienes dejaban pasar sin ser registradas.