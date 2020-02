En entrevista con la radio 730 AM, el distribuidor de combustible Raúl Fretes indicó que el Gobierno pretende implementar un aumento impositivo a los combustibles, pero en contrapartida Petropar no aumentará el precio tarifario.

“Gran sorpresa nos llevábamos porque Petropar no alzará sus precios. Al no levantar sus precios, los emblemas privados nos veremos afectados. No me parece justo que no levante sus precios”, lanzó.

Señaló que actualmente Petropar es un competidor más en el mercado paraguayo, pero que de igual manera actúa como regulador del sector.

Fretes mencionó que seguirán negociando con los representantes del Gobierno para hacerles entender la función que debería tener el emblema estatal y para que también alce sus precios.

Por otra parte, rechazó el nuevo impuesto que pretende aplicar el Gobierno. “Nosotros importamos y pagamos el despacho aduanero en la importación. El producto no sufre ninguna transformación porque el propio Gobierno nos exige mezclar las naftas con el alcohol. No hay transformación de producto, es una mezcla. La alconafta no está especificada por ningún tributo”, puntualizó.