El medicamento Remdesivir no forma parte del listado básico de Salud Pública ni se encuentra incluido en el protocolo de tratamiento de coronavirus pero sí es prescripto y utilizado en pacientes que sí tienen recursos económicos compran la droga por pedido médico.

Debido al alto costo del fármaco, ronda los G. 1.800.000 por ampolla, las familias que no tienen la forma de costearlo recurren a polladas y rifas en un intento por ofrecer esa alternativa para el ser querido que está librando batalla contra el COVID-19.

Las autoridades sanitarias aseguran que al no tener la certeza de que este fármaco cura el virus no será incluido en el tratamiento estándar de pacientes. La Doctora Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles afirmó en contacto con Universo 970 que no está comprobado que funciona para reducir la mortalidad y en ese contexto es mencionado como una posible terapéutica pero como no es seguro que cura no puede ser incluido en el tratamiento.

“Si el ministerio optar por incluir va a tener indicaciones precisas y lo que no debería ocurrir es que yo familiar presione para que se le prescriba o yo médico que quiero que mi paciente se salve me salte las especificaciones, ahí empiezan los errores, es un trabajo de conciencia colectiva”, manifestó.

Egea destacó que el MSP debe proveer un tratamiento óptimo y que esté demostrada su eficacia y los familares deben ser conscientes del uso el limitado poder del fármaco así como los profesionales médicos deben ser responsables a la hora de prescribir un fármaco con esas características.

“Le diría a los médicos que no prescriban si el paciente no puede comprar porque no estamos seguro que le servirá y tiene sus criterios por ejemplo para un paciente crítico, intubado ya no será beneficioso y así no hacerle pasar a la familia la odisea de conseguir. No es el medicamento milagroso que están creyendo”, agregó.

Por su parte, el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que la evidencia firme detrás de que tenga un impacto importante todavía está en discusión.

“Por eso todavía no hacemos la compra. Por ahora no existe suficiente peso para que nosotros compremos desde el lado de Salud. El nivel de evidencia es relativamente bajo en cuanto a su efectividad”, afirmó en contacto con la 730 AM.

Mazzoleni afirmó que se realiza un análisis costo efectivo pero también el análisis de la calidad de evidencia científica y hasta ahora la que se tiene es que acorta los tiempos de estancia hospitalaria.