En tan solo una semana cuatro abuelitos murieron por Covid-19 en un hogar de la Fundación San Joaquín y Santa Ana, del padre Aldo Trento. En otro sitio también administrado por esta fundación falleció otro por neumonía. Del total, solo dos fueron internados en hospitales públicos y los demás no consiguieron una cama en UTI.

Alfredo Delgado, presidente de la Fundación San Joaquín y Santa Ana, que se encarga de los tres hogares que albergan a adultos mayores, comentó a Hoy Digital que ayer falleció el abuelito que fue internado el jueves pasado en el Hospital de Barrio Obrero y anteayer murió el que fue enviado el viernes pasado al de Itauguá.

De esta manera, en tan solo una semana, suman ya cuatro abuelitos del Hogar San Joaquín que no resistieron al virus. “No se hizo todo lo que se pudo, recién cuando zapateamos y expusimos el caso luego de que intentaran callarnos, se pudo conseguir las dos camas para los abuelitos, no sabemos si hubieran resistido si es que se los internaba con más tiempo”, indicó.

En ese hogar están actualmente 10 ancianos que siguen con Covid pero que no están graves, como al igual que las cuatro enfermeras que los atienden. “A todos los abuelitos les dio diarrea, esperamos completar esta semana y superar esto”, acotó.

Por otra parte, otro adulto mayor del hogar Luigi Giussani, también administrado por dicha fundación, murió ayer por neumonía y estaba con el oxígeno en ese sitio. A esta persona no le quisieron dar un lugar en los hospitales para la internación, según comentó Delgado.

“Los abuelitos murieron sin recibir una atención adecuada, es muy básico lo que nosotros podemos hacer, porque podemos darles oxígeno y alimentos, pero no tenemos equipos de reanimación y tampoco de intubación. Es muy indignante esto, no se hizo todo lo que se debió a tiempo”, insistió.

También cuestionó que a estas alturas de la pandemia los adultos mayores ni siquiera estén inmunizados contra el coronavirus, siendo que el Gobierno tuvo muchísimo tiempo para gestionar la adquisición de las dosis. “Tuvimos un año para prepararnos, pero se pasaron mintiendo y sobrefacturando. Los abuelos debieron ser prioridad para la vacunación, pero hasta ahora ni un solo abuelito fue vacunado. Hasta ahora no nos llamaron a hacer un censo siquiera”, lamentó.

Por último el presidente de la fundación San Joaquín y Santa Ana pidió nuevamente ayuda a la ciudadanía para solventar los gastos del cuidado de los abuelitos y también los costos que conllevó el sepelio de los fallecidos. “Debemos seguir pidiendo el apoyo, dependemos de la colaboración ciudadana porque con el Estado no contamos, literalmente se mandaron borrar del mapa”, dijo.

Agradeció además toda la colaboración ya recibida de la gente solidaria. “Mucha gente vino llorando para donar, eran personas que perdieron a sus familiares por Covid y entendían que era una forma de honrar la memoria de sus seres queridos. Tenían medicamentos que compraron y no pudieron usar, entonces nos donaron. Esta es una experiencia muy fuerte en el hogar, no estamos acostumbrados a que se nos mueran porque no somos una clínica. Las enfermeras incluso entraron en una especie de pánico. Y por eso en el directorio vimos la necesidad de contar con un apoyo psicológico para las colaboradoras”, puntualizó.

Para recibir las donaciones habilitaron una caja de ahorro en Visión Banco, el número de cuenta es 15929383, con RUC 80057581-4. También se aceptan Giros Tigo en el siguiente número: (0981) 292-867.