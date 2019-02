El economista Carlos Fernández Valdovinos, extitular del Banco Central del Paraguay, advirtió que la reciente dinámica de los ingresos tributarios no es buena, 2% de crecimiento promedio en últimos nueve meses y contracciones nominales en últimos dos. “Esto nos debe preocupar mucho, refleja una desaceleración de la actividad económica y aumenta riesgos de incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, tuiteó.

A su vez, la economista Lea Giménez, extitular de Hacienda, le respondió que “el límite del déficit (1.5) que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) se mide como % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin contrapartida de ingreso, bajo el PIB nuevo, un déficit sostenible estaría alrededor de 1%. Análisis de sostenibilidad de la deuda y LRF deben ser revisados”.

En charla con la 970 AM, Giménez explicó que el PIB creció de 30 mil millones a 40 mil millones y por lo tanto el déficit debe elevarse de 450 millones a 600 millones de dólares. Resaltó que no se debe alarmar, porque la sostenibilidad de la deuda para este año no está en duda y se tendrá dinero para pagar.

Sin embargo, asumiendo que la recaudación no siga siendo buena como en años anteriores, igualmente obliga a revisar la sostenibilidad a futuro porque significa 150 millones de dólares más para gastar sin tener la certeza de poder pagarlo, de acuerdo con la entrevistada.

Giménez aseguró que los gastos en inversión no disminuirán y que se deben ver los mecanismos para recaudar más. “Si es que nosotros queremos mayor recaudación, la cuestión es revisar qué estamos haciendo en materia de ingresos. En la práctica significa un debate más fuerte”, dijo.

Resaltó que la salida más fácil es aumentar los impuestos, pero esto es una medida impopular. Es por ello que se pueden mejorar los existentes, sin incrementar las tasas, como por ejemplo brindar herramientas a la administración tributaria para fiscalizar que no haya evasión.

“Buscamos actualizar el sistema tributario que ya está desfasado. Hay leyes recientes en 2013, pero es tiempo de hacer cambios. Es importante que nuestro sistema se vaya convirtiendo en uno más razonable”, dijo.

IRP NO FUNCIONA PARA RECAUDAR

La exautoridad comentó que el Impuesto de Renta Personal (IRP) no funciona con el fin recaudatorio a consecuencia de las deducciones. En ese sentido resaltó que Paraguay es el único país del mundo que deduce todo, “somos un país muy raro porque permitimos eso”. A esto se suma que aquellos que ganan más pueden deducir más, al incluir sus inversiones para el descuento.

“Este impuesto prácticamente es cero, el promedio que se pagaba era el 2 %, ni vale la pena el esfuerzo. En su mejor momento IRP recaudó 40 millones de dólares. Si se hacen los cambios, se pueden conseguir 100 a 300 millones de dólares adicionales, aunque son números extremos y no aconsejo ir al extremo. Hay que cuidar que aquel que esté en la parte baja no pague más”, esgrimió.

Es por ello que reclamó que se ajuste este mal diseñado IRP e ir tras aquellos que ganan más.