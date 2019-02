Bicisenda le fundió su trabajo, acusa cuidacoche que ganaba 250.000 por día: 'No hay trabajo'

Con una recaudación de G 250 mil por día, un cuidacoche no está de acuerdo con el proyecto de bicisenda ya que el estacionamiento de vehículos era su pan de cada día. Afirmó que no puede cambiar de zona porque están todas ocupadas y que sin estudios ni preparación no tiene otra opción laboral.