Dany Durand, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, reiteró que no hubo estafa en su exempresa Mocipar y aseguró que desde el 2012 no forma parte del directorio y tampoco firmó los contratos. El político comenzó a intimar a las personas que “ensucian” su imagen a través de las redes sociales.

En charla con la radio 730 AM, Dany Durand afirmó que no formó parte de un supuesto esquema de estafa en Mocipar. Indicó además que dejó la comisión directiva de Mocipar en 2012 y vendió sus acciones en 2017. Resaltó que no realizó manejos administrativos ni operativos desde 2012 y que no firmó los contratos con los denunciantes. “El manejo administrativo y operativo dejé a Fernando Román, en ese entonces gerente general de la empresa”, acotó.

El ministro de Urbanismo cuestionó que se haya abierto una investigación en la Fiscalía, siendo que debería haberse denunciado en el ámbito civil. “No sé por qué; es una cosa rara”, agregó.

“Acá se denuncia por una supuesta estafa que todavía no está demostrada. La persona participó 60 meses de sorteo y no ganó. Se cumplieron las reglas establecidas en el contrato que la persona firmó voluntariamente. Otra persona ganó, seguramente, el sorteo. Si hay incumplimiento del contrato, debe ir por el ámbito civil. ¿Estafados de qué si se cumplió con el contrato?”, argumentó.

Sin embargo, Liza Ortiz, víctima de supuesta estafa por parte de Mocipar, mencionó días atrás que hasta el 2017 Durand firmaba los documentos como presidente de la firma y que cuando ella se asoció el político seguía siendo presidente.

“Queremos que la justicia nos ayude con esto. No se pueden quedar con nuestra plata. Nos endulzaron el oído. Yo pagué 8 años, primero G 90.000, luego G 140.0000, G 160.000. Te hacen creer que con tu aporte acumulativo podés retirar un vehículo. Que era como una entrega. Cuando quise negociar me dijeron que tenía ya G 13 millones, pero me hicieron un nuevo plan con G 830.000. Pagué casi 10 cuotas más, pero no pude retirar el vehículo. Para nosotros es una burla y una humillación. Te dicen para elegir los vehículos pero es todo mentira”, puntualizó.

La agente fiscal Stella Mary Cano formuló imputación contra Fernando Román Fernández, actual directivo de Mocipar S.A, quien sería responsable en la comisión de los hechos punibles de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Asimismo fue procesado Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del Grupo Mocipar, quien habría incurrido en estafa.