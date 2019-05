“A mí no me comunicaron de este operativo, como establece el procedimiento. Estamos investigando la realidad, si es que se hizo un operativo irregular. Lo que yo tengo, en principio, es que el director de Policía me explicó que ellos comunicaron a la Fiscalía acerca del procedimiento”, manifestó Vázquez a Noticias Paraguay.

Vázquez explicó que el director departamental de la Policía en San Pedro, comisario Cristino Aranda, le indicó que los citados agentes estaban realizando trabajos de inteligencia en la zona y que hubo un inconveniente entre la Policía y la Senad.

Sobre el recibimiento a balazos que tuvieron los miembros del grupo que allanó el inmueble, el comandante Vazquez expresó que si hubo una irregularidad perpetrada por policías, estos serán sumariados y castigados sin son hallados culpables.

Los policías detenidos fueron identificados como el suboficial mayor José David Alonso Salinas, los oficiales primero Édgar Diosnel Sosa Melgarejo y Juan José Benítez Achucarro, suboficial principal Pablo Cabrera Escobar, suboficial inspector Víctor Daniel Dávalos Peralta, el suboficial Antonio Joel Quiñónez y el suboficial Carlos César Ayala Marecos.

Los civiles presuntamente implicados en el caso son Carlos Escobar Núñez, Ramón Giménez Velázquez, Celso Benítez Fleitas, Amado Pérez Marecos y Luis Darío Candia Zelada (de nacionalidad boliviana).

La comitiva de la Senad y el Ministerio Público hablan del decomiso de 302 kilos de cocaína que tenían como destino presunto el Brasil.

El director departamental de la Policía en San Pedro, Cristino Aranda, está siendo investigado en torno al asunto. El mismo informó de un supuesto “inconveniente” entre la Policía y la Fiscalía. Sin embargo el Ministerio Público no avaló tal hecho.